Καλομοίρα: Δείτε την σε μία σπάνια φωτογραφία με την πεθερά της στο οικογενειακό τραπέζι του Πάσχα

Πάσχα με την οικογένειά της έκανε η Καλομοίρα τηρώντας τα χριστιανικά έθιμα.

Η τραγουδίστρια μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά απόλαυσαν το πασχαλινό τραπέζι που είχε όλα τα καλούδια!

Μάλιστα, η Καλομοίρα δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις οικογενειακές στιγμές της στο Instagram ενώ ξεχωρίζει η φωτογραφία με την πεθερά της, Λούλα.

«Καλό Πάσχα! Τελευταία φωτογραφία είναι η όμορφη πεθερά μου Λούλα. Έφτιαξε ένα τόσο ωραίο δείπνο για όλους! Σε αγαπάμε μαμά», έγραψε η Καλομοίρα στην ανάρτησή της και έδωσε στους διαδικτυακού της φίλους μία γεύση από το Πάσχα της.

Δείτε τα οικογενειακά στιγμιότυπα της Καλομοίρας:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)