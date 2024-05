Celebrity

Συγκινεί ο Νίκος Ζωϊδάκης: "Συνέχεια κλαίω, αλλά το περισσότερο κλάμα το έβαλα όταν έφυγε ο κουμπάρος μου, ο Βασίλης Καρράς"

Στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ βρέθηκε καλεσμένος ο Νίκος Ζωϊδάκης ο οποπίος μεταξύ άλλων μίλησε για την τραγική απώλεια του κουμπάρου του, Βασίλη Καρρά.

«Συνέχεια κλαίω, είμαι… κλαούρης… Το περισσότερο κλάμα που θυμάμαι να έβγαλα, ήταν όταν έφυγε ο κουμπάρος μου, ο Βασίλης Καρράς. Αυτό δεν ήταν κλάμα ευαισθησίας, ήταν κλάμα πόνου. Είχαμε πολύ στενή σχέση και πολλά χρόνια. Ήταν κουμπάρος μου, είχε φαβτίσει τη μικρή μου κόρη. Ήμασταν και πολύ φίλοι», εξομολογήθηκε ο Νίκος Ζωϊδάκης.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε ο Νίκος Ζωϊδάκης: