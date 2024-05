Celebrity

Ελένη Μενεγάκη & Μάκης Παντζόπουλος: Αγκαλιασμένοι στις πασχαλινές διακοπές τους (Φωτογραφία)

Η Ελένη Μενεγάκη αυτές τις ημέρες κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει τις διακοπές του Πάσχα.

Η παρουσιάστρια του Mega αποφορτίζεται μακριά από την καθημερινότητά της μαζί με την αγαπημένη της οικογένεια χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το μέρος όπου βρίσκεται.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6/5 η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε μια φωτογραφία με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως θα δείτε οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι ενώ γράφει: «Αγάπη».

Δείτε το τρυφερό στιγμιότυπο του ζευγαριού από τις διακοπές του:

