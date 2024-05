Celebrity

Τάνια Μπρεάζου: Ο επικός τρόπος με τον οποίο ευχήθηκε στον Γιώργο Αμούτζα για την γιορτή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

O Γιώργος Αμούτζας και η Τάνια Μπρεάζου είναι ένα νέο ζευγάρι της εγχώριας showbiz.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο J2US και από τότε είναι αχώριστοι!

Περνούν αρκετό χρόνο μαζί και εκτός των προβών του μουσικού σόου ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας 6/5 η Τάνια Μπρεάζου δεν γινόταν να μην ευχηθεί στον αγαπημένο της για την ονομαστική του εορτή.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο είχε ενώσει όλες τις στιγμές από άλλα βίντεο που είχε τραβήξει μαζί του και φώναζε τον ηθοποιό με το μικρό του όνομα....«Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, Γιώργο, Γιωργο» ακούγεται να λέει και το αποτέλεσμα είναι επικό!