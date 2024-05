Beauty

Κατερίνα Καινούργιου: Έχεις μαλλιά δεύτερης ή τρίτης μέρας; Το χτένισμά της θα σε "σώσει"

Αν έχεις μαλλιά δεύτερης η τρίτης μέρας τότε το χτένισμα που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στα μαλλιά της και εντοπίσαμε σε πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram , είναι ξεκάθαρα για σένα!

Το χτένισμα που έκανε στα μαλλιά της η Κατερίνα Καινούργιου

Εύκολο, στυλάτο, ταιριάζει όλες τις ώρες και μόνος σου το σύνολο και κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει ότι δεν ασχολήθηκες περισσότερο από 5 λεπτά. Ο λόγος για την πάρα πολύ αγαπημένη της παρουσιάστριας αλλά και δικής μου, χαμηλής αλογοουράς.

Ο τρόπος μάλιστα για να την αντιγράψεις, είναι εξαιρετικά απλός: Ουσιαστικά, πιάνεις μια χαμηλή αλογοουρά τα μαλλιά σου, αφήνεις δύο τουφάκια στο μπροστινό μέρος και κρύβεις περίτεχνα το λαστιχάκι με μια τούφα από το μήκος της. Κάνεις και ενα έντονο μακιγιάζ και είσαι έτοιμη!

Δες τη σχετική φωτογραφία:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)