Σταμάτης Γονίδης: "Πληγώθηκα μικρός, ταλαιπωρήθηκα, κοιμόμουν σε αποθήκη"

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και στη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα ο Σταμάτης Γονίδης.

Μέσα σε όλα ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στα δύσκολα παιδικά του χρόνια αλλά και στην σκληρότητα των γονιών του.

«Δεν παραπονιέμαι για τη ζωή, δεν μου φέρθηκε άδικα. Πληγώθηκα μικρός, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, κοιμόμουν σε αποθήκη. Έχω περάσει πάρα πολλά αλλά νομίζω ότι αυτά με «έχτισαν». Έκανα πολλά λάθη αρκετές φορές κι έτσι έμαθα. Τώρα και να θέλω να κάνω λάθος, μου είναι δύσκολο.

Είχα κι εγώ τα όνειρά μου σαν μικρό παιδί. Ήθελα να τραγουδάω και να με ακούει ο κόσμος. Οι γονείς μου έλεγαν: μην το ξαναπείς αυτό. Έφυγα στα καράβια για να μαζέψω χρήματα και να είμαι ανεξάρτητος. Φεύγοντας, δεν έκλαψε κανένας για μένα. Ήταν χαρούμενοι όταν γυρνούσα. Δεν μπορώ να σου πω παραπάνω, ο νοών νοείτο. Ήταν δύσκολα χρόνια, οι γονείς σκληροί.

Πήγαινα σε μαγαζιά στην Αθήνα και τους έλεγα ότι είμαι τραγουδιστής. Ξεκίνησα με πολύ λίγα χρήματα, πίστευα ότι θα γίνω γνωστός. Δεν μου έδιναν τραγούδια, οπότε ξεκίνησα να γράφω τα δικά μου. Τα έδινα σε άλλους για να με παίρνουν μαζί τους στη δουλειά», περιέγραψε ο Σταμάτης Γονίδης.