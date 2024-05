Celebrity

Δούκισσα Νομικού: Δείτε την να ποζάρει με μπικίνι στις πασχαλινές της διακοπές

Ανέμελες πασχαλινές διακοπές περνάει η Δούκισσα Νομικού μακριά από την έντονη καθημερινότητά της.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρίσκεται μαζί με τα αγαπημένα της οικογενειακά πρόσωπα ενώ δεν σταματά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της.

Μάλιστα, το απόγευμα της Δευτέρας 6/5 η Δούκισσα Νομικού πόζαρε για το Instagram φορώντας ένα μπικίνι προκαλώντας «πανικό» στους fans της.

Η ίδια μοιράστηκε, επίσης, μερικά στιγμιότυπα από τα παιδιά της και από το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα στο μέρος όπου βρέθηκε.

«Τα συναισθήματα αυτών των ημερών σε εικόνες», έγραψε η Δούκισσα Νομικού και ιδού οι φωτογραφίες που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doukissa Nomikou Theodoridi (@dutchesss_)