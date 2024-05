Celebrity

Το 7χρονο αγόρι της φωτογραφίας είναι πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής! Πάει πουθενά ο νους σας;

Το όμορφο αγοράκι της φωτογραφίας είναι πασίγνωστος Έλληνας τραγουδιστής ο οποίος δεν φανταζόταν στην τότε του ηλικία πως σήμερα θα θριαμβεύει στον χώρο της μουσικής.

Έχει εξελιχθεί σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και όμορφο άνδρα με αμέτρητες επιτυχίες και πολλές θαυμάστριες.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Αργυρό!

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την παιδική αυτή φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram συγκεντρώνοντας χιλιάδες likes και σχόλια.

Όπως έχει πει ο ίδιος τα αδέλφια του είναι οι καλύτεροί του φίλοι αφού για 9 ολόκληρους μήνες μοιράστηκαν την κοιλιά της μητέρας τους καθώς είναι τα πρώτα τρίδυμα στην Ελλάδα που ήρθαν στη ζωή στις 21 Μαΐου το 1985.

«Ο 7 χρονών εαυτός μου δεν θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει πως ο 37 χρονών εαυτός μου σήμερα θα κατακτούσε το πρώτο διαμαντένιο άλμπουμ στην Ελλάδα!! Και αυτό το καταφέραμε μαζί!!», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο Κωνσταντίνο Αργυρός και ιδού η εν λόγω φωτογραφία:

