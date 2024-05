TV

Famagusta Spoiler: Ανατροπή στην υπόθεση του Θοδωρή! Η Μαριάννα καταθέτει υπέρ του

Καθηλωτικά θα είναι τα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega, «Famagusta», σύμφωνα με το περιοδικό MyTV και ρεπορτάζ της Σοφίας Τσίρκα.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η ιστορία της οικογένειας Σέκερη καθώς στα επόμενα επεισόδια μία μεγάλη ανατροπή πρόκειται να αλλάξει για πάντα την ζωή του Θοδωρή.

Ο άντρας βρίσκεται στη φυλακή για τον φόνο της Ελένης και βιώνει πολύ δύσκολες ώρες. Έχει μετανιώσει για όσα έχουν συμβεί, ενώ συγχρόνως είναι καταρρακωμένος εξαιτίας του τέλους του γάμου του με τη Μαριάννα, την οποία αγαπά ακόμα. Η γυναίκα ήταν αποφασισμένη να τον βγάλει εντελώς από τη ζωή της αλλά η απρόσμενη εγκυμοσύνη της άλλαξε τελικά τα σχέδιά της.

Η Μαριάννα, θέλοντας να μεγαλώσει το παιδί που περιμένει με τις καλύτερες συνθήκες, παίρνει την ανατρεπτική απόφαση να γλιτώσει τον άντρα της από τη φυλακή. Έτσι, πηγαίνει σε ένα επισκεπτήριο και εξομολογείται στον Θοδωρή τις σκέψεις της. Αρχικά, του εξηγεί ότι δεν μπορεί να ξεχάσει και να τον συγχωρέσει για όσα συνέβησαν, όμως παράλληλα του δηλώνει ότι θέλει το μωρό τους να μεγαλώσει με την παρουσία του πατέρα του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, λοιπόν, η ίδια σκοπεύει να καταθέσει υπέρ του και να τον υπερασπιστεί όταν θα εκδικαστεί η έφεση, με την ελπίδα κάποια στιγμή να καταφέρει ο Θοδωρής να βγει από τη φυλακή. Τα λόγια της ξαφνιάζουν τον άντρα, ο οποίος συνειδητοποιεί ακόμα περισσότερο πόσο πολύ αγαπάει τη Μαριάννα.

Αμέσως την ευχαριστεί για τη στήριξή της, ενώ παράλληλα της αναφέρει ότι με την κίνησή της αυτή του χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μοιραία, λοιπόν, οι δύο ήρωες έρχονται πιο κοντά, με πρωταρχικό τους μέλημα το αγέννητο παιδί τους…