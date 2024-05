Celebrity

Δέσποινα Βανδή: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το Πάσχα της στην Μύκονο με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ανέμελες διακοπές κάνουν στο νησί της Μυκόνου ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή.

Το ζευγάρι άφησε πίσω τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά την περιπέτεια της υγείας του ηθοποιού και γεμίζει τις μπαταρίες του μακριά από την Αθήνα.

Πρόσφατα μάλιστα ο φωτογραφικός φακός τους FTHIS.GR τους εντόπισε στα σοκάκια του νησιού να περπατούν χαλαροί και πιασμένοι χέρι – χέρι.

Η Δέσποινα Βανδή το βράδυ της Δευτέρας 6/5 δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από τις στιγμές της στο νησί των ανέμων.

Όπως θα δείτε στις ακόλουθες φωτογραφίες τσούγκρισε τα αυγά, έφαγε, φωτογραφήθηκε με τον αγαπημένο της, Βασίλη Μπισμπίκη ενώ πέρασε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα της φιλικά πρόσωπα.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή από το Πάσχα της στην Μύκονο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Despina Vandi (@desp1navandi)