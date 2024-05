Celebrity

Βίκυ Κάβουρα: Η ξεχωριστή έκπληξη που ετοίμασε στον Γιώργο Τζαβέλλα για την γιορτή του

Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα Δευτέρα 6/5 ο Γιώργος Τζαβέλλας ο οποίος σε λίγες ημέρες αναμένεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Η αγαπημένη του, Βίκυ Κάβουρα διανύει το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της και όπως είναι επόμενο το ζευγάρι ανυπομονεί να γνωρίσει το σπλάχνο του!

Με αφορμή λοιπόν την ονομαστική εορτή του ποδοσφαιριστή η ηθοποιός του ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη όπως έκανε γνωστό μέσα από ένα Instagram story που ανέβασε.

Όπως θα δείτε η γλυκιά μέλλουσα μανούλα του ετοίμασε μια ροζ τούρτα υπερπαραγωγή ενώ έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά. Σε αγαπάμε».

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα: