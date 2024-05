Celebrity

Eurovision 2024: Απόψε ο Α’ Ημιτελικός με την Κύπρο - Η σειρά εμφάνισης των χωρών

Η "καρδιά" του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision "χτυπάει" απόψε στο Μάλμε της Σουηδίας και η ΕΡΤ1, σε απευθείας σύνδεση με τη σκηνή του Μalmo Arena, μεταδίδει τον Α’ Ημιτελικό την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, στις 22:00.

Ανάμεσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν για τη θέση στον Mεγάλο Tελικό, είναι και η Κύπρος με τη Silia Kapsis και το τραγούδι "Liar". Η Κύπρος εμφανίζεται στην 1η θέση του Α’ Ημιτελικού.

Η σειρά εμφάνισης όλων των χωρών στον Α΄ Ημιτελικό: Κύπρος, Σερβία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Πολωνία, Κροατία, Ισλανδία, Γερμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο.

Στον Α’ Ημιτελικό, εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις «Big Five», καθώς και η διοργανώτρια Σουηδία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Τελικό.

Απόψε, όμως στη σκηνή της Eurovision επιστρέφει και η Ελένη Φουρέιρα που θα βάλει φωτιά… με το "Fuego", θυμίζοντας σε όλους τη μοναδική της εμφάνιση το 2018 που της χάρισε τη 2η θέση.

Τους δύο Ημιτελικούς (7 και 9 Μαΐου) και τον Τελικό (11 Μαΐου) θα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ1.

O Θανάσης Αλευράς και o Ζερόμ Καλούτα θα σχολιάσουν τους δύο Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.