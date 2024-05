TV

Οι "Ψυχοκόρες" επιστρέφουν απόψε στον ΑΝΤ1: Η Φρόσω αλλάζει τελείως τη στάση της απέναντι στον Νάτση

Οι "Ψυχοκόρες" έρχονται κάθε εβδομάδα στον ΑΝΤ1, από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00, για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Ψυχοκόρες - Επεισόδιο 23

Όλα όσα θα δούμε απόψε Τρίτη 7 Μαΐου στις 21.00

Η Βασιλική δίνει εξετάσεις για την εισαγωγή της στο κολλέγιο. Ο Τύπος «χτυπά» τη Μάγια, που ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα της και φεύγει για λίγο καιρό στις Σπέτσες, ώσπου να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο Παύλος μαθαίνει πως εδώ και καιρό δεν μπαίνει πλέον το έμβασμα από τον Αρδίτη στους γονείς του. Με τον νεογέννητο γιο της πλέον στα χέρια της, η Φρόσω αλλάζει τελείως τη στάση της απέναντι στον Νάτση. Ο τελευταίος ξεκαθαρίζει στους γαμπρούς του ότι εκείνος και μόνο ορίζει τι θα γίνει με τα κτήματα. Ο Κοσμάς ζητά από την Αρχοντούλα να δίνει φάρμακα στη Νέλλα χωρίς να το καταλάβει. Η Δεσποινιώ πιάνει δουλειά στο θέατρο κι η Νέλλα αναζητά τον Τάσο, που δεν έχει δώσει σημεία ζωής τόσο καιρό.