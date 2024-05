Celebrity

Στέφανος Κασσελάκης: "Η πιο ευάλωτη στιγμή μου ήταν όταν εκδηλώθηκα στη μητέρα μου για τον προσανατολισμό μου"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Στην πρεμιέρα της εκπομπής της Άννας Δρούζα στο Open με τίτλο "Όσα (δε) λέμε" μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Σε μια βαθιά εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε στο τι τον κάνει να κλαίει και αποκάλυψε την στιγμή που είπε στην μητέρα του για την σεξουαλικότητά του.

"Δεν έχω πρόβλημα να κλαίω, δεν θεωρώ ότι η εικόνα της ανδρείας συνεπάγεται και να μην κλαις, το αντίθετο. Το να είσαι γενναίος σημαίνει ότι δεν φοβάσαι να δείξεις αίσθημα... Συχνά συγκινούμαι πολύ, μέσω της επαφής με τον κόσμο. Όταν είχα πάει στην Καρδίτσα και είδα τα σπίτια των ανθρώπων να έχουν καταστραφεί από τις λάσπες...

Η πιο ευάλωτη στιγμή μου ήταν όταν εκδηλώθηκα στη μητέρα μου για τον προσανατολισμό μου, έκλαιγα για ώρες. Ήταν λυτρωτικό και είχα ανάγκη αν και έχω υπάρξει ανεξάρτητος, είχα ανάγκη από τη δική της αποδοχή. Δεν με απογοήτευσε η αντίδρασή της" εξομολογήθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης.