Ιωάννα Τούνη: Απαντά στο ερώτημα "πού βρίσκει τα λεφτά για τα ταξίδια;"

Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον γιο τους, Πάρη, πέρασαν τις γιορτές του Πάσχα στις Σεϋχέλλες και από τον εξωτικό αυτό προορισμό μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους ακολούθους στιγμιότυπα από τις ειδυλλιακές τους διακοπές.

Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε ωστόσο και πάλι δεκάδες σχόλια για το πώς κατάφερε να κάνει ξανά ένα τόσο ακριβό ταξίδι.

Η Influencer και επιχειρηματίας θέλησε να απαντήσει στα σχόλια για το "που βρίσκει τα λεφτά για τα ταξίδια της", γράφοντας με νόημα "Αυτοδημιούργητη με δύο εταιρείες".