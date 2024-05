Celebrity

Η Δάφνη Καραβοκύρη μας ξεναγεί στο σπίτι της στην Πεύκη: "Η μητέρα μου ήταν διαγνωσμένη διπολική"

Η Δάφνη Καραβοκύρη άνοιξε το σπίτι της στη Πεύκη και υποδέχθηκε την κάμερα του Happy Day και τη Χριστιάνα Κοχλατζή. Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων και για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

"Θέλω ο χώρος μου να είναι πολύ μίνιμαλ, κάπου να ξεδίνω. Κάθομαι στην τραπεζαρία και γράφω πράγματα για την εκπομπή μου και το βιβλίο μου. Είμαι παιδί της φύσης. Το σπίτι έχει πάρα πολύ τσάι, όλων των ειδών.

Το πρότζεκτ βιβλίο προέκυψε από την εξωστρέφεια τη δική μου μέσα στα χρόνια. Στο δικό μου το σπίτι γινόντουσαν διάφορα άσχημα πράγματα, που ξεκίνησαν από τη μητέρα μου, η οποία δεν το διάλεξε. Νόσησε με καρκίνο, μεταστατικό, το αλκοόλ ήταν η σανίδα σωτηρίας της.

Ήταν διαγνωσμένη διπολική και ήταν βαρύ αυτό στα δικά μου παιδικά μάτια. Είχα όμως έναν μπαμπά με πολύ έντονη παιδικότητα και τρομερά αποθέματα αγάπης, που με μεγάλωσε από τα 14. Νομίζω ότι ο λόγος που είμαι σήμερα καλά και ισορροπημένη ως άνθρωπος είναι γιατί είχα αυτόν τον μπαμπά για μπαμπά μου" εξομολογήθηκε η Δάφνη Καραβοκύρη.