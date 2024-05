Celebrity

Γιώργος Τσαλίκης: "Πήρα κορτιζόνη 3,5 μήνες, πρήστηκα και μου έγραφαν "πώς πάχυνες έτσι;"

Στο πλατό του Happy Day βρέθηκαν την Τρίτη του Πάσχα ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Χρήστος Μενιδιάτης. Οι δύο τραγουδιστές, που φέτος συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία, μίλησαν στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τσαλίκης αναφέρθηκε και στο πρόβλημα υγείας που πέρασε και εξήγησε για ποιον λόγο πρήστηκε.

"Ακόμη συνέρχομαι. Πέρασα πνευμονία. Μου ζητούσαν από το νοσοκομείο να νοσηλευτώ για δύο εβδομάδες. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να κλείσει το μαγαζί και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Υπέγραψα χαρτί ότι θα κάνω θεραπεία στο σπίτι, γιατί δεν με άφηναν να φύγω. Ακόμη και τώρα που μιλάμε έχω βήχα. Πήρα κορτιζόνη και πρήστηκα λίγο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε στους άλλους. Πήρα κορτιζόνη 3,5 μήνες και είναι λογικό που πρήστηκα.

Έπαιρνα σχόλια «πάχυνες», «πρήστηκες», «τι έκανες στο πρόσωπό σου;». Τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά γιατί να πεις το κακό στον άλλο; Πρέπει να μου το πεις εσύ; Εγώ δεν ξέρω; Είμαι βλάκας; Μη λέμε το κακό στους ανθρώπους.

Δεν πρέπει να το στηλιτεύουμε αυτό; Εγώ έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου και μπορώ να απαντήσω. Όταν πεις κάτι τέτοιο σε ένα παιδί, μπορεί να το κουβαλάει για όλη του τη ζωή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην στεναχωρούμε τον άλλο", αποκάλυψε ο Γιώργος Τσαλίκης.

