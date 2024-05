Celebrity

Ιωάννα Μαλέσκου: Η κόρη της έγινε ενός έτους – Οι φωτογραφίες και το μακροσκελές μήνυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Έναν χρόνο ζωής έκλεισε η κόρη της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά και η παρουσιάστρια το γιόρτασε με ένα πάρτι γενεθλίων στην εξοχή.

Το σκηνικό ήταν ροζ σκηνικό, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα γενεθλίων.

Η Ιωάννα Μαλέσκου ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: "Η Κυριακή του Πάσχα φέτος, μας βρήκε με φίλους καλούς στη Χαραυγή Μεσσηνίας.

Μια εκδρομή έκπληξη, που συνέπεσε με τα γενέθλια της κόρης μας. Και κάπως έτσι «έσβησε» το πρώτο της κεράκι (εντάξει, τη βοήθησα κι εγώ λιγάκι στο φουυ). Η καλή μου φίλη @louvarigiana ετοίμασε μια υπέροχη τούρτα και έστησε (last minute κυριολεκτικά) μια «φωλίτσα» στον κήπο για το λουλουδάκι μου.

Η χαρά μας δεν περιγράφεται. Μια ηλιόλουστη μέρα γεμάτη εκπλήξεις, χαμόγελα, αγκαλιές, αγάπη και φως. Η ηλιαχτίδα μου βούτηξε και το ποδαράκι στην τούρτα, πασάλειψε κι εμένα με ροζ γλάσο, γενικώς το ζήσαμε. Άλλωστε 1 χρόνος είναι αυτός".

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Maleskou (@imaleskou)