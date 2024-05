Celebrity

Ελένη Τσολάκη για Άννα Παναγιωτοπούλου: "Ταλαιπωρήθηκε πολύ από το Αλτσχάιμερ"

Μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο, έφερε ο θάνατος της Άννας Παναγιωτοπούλου, που έφυγε από τη ζωή το Μεγάλο Σάββατο (04/05) σε ηλικία 76 ετών.

Για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού συζήτησαν την Τρίτη του Πάσχα στο "Πρωινό Σου Σού", με την Ελένη Τσολάκη να μιλά για τα τελευταία χρόνια ζωής της Άννας Παναγιωτοπούλου.

"Η αλήθεια είναι πως γνωρίζαμε όλοι πως τα τελευταία χρόνια έδινε μια μεγάλη μάχη για τη ζωή της. Ταλαιπωρήθηκε πολύ από το Αλτσχάιμερ" ανέφερε η παρουσιάστρια του Open.

Από την πλευρά της η Μαίρη Αυγερινοπούλου πρόσθεσε: "Ήταν περισσότερα από 2-3 χρόνια και δεν φαινότανε στην αρχή και νομίζανε ότι η Άννα έχει γίνει επιθετική, ότι μίλαγε άσχημα, γιατί έβγαζε έναν άλλο χαρακτήρα. Κάποιοι πιστεύανε ότι είχε γίνει έντονη. Ήταν όμως της ασθένειας".