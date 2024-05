Celebrity

Άννα Παναγιωτοπούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία της

Η Άννα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών το Μεγάλο Σάββατο (04/05) βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Όπως ειπώθηκε το πρωί της Τρίτης του Πάσχα στο "Πάμε Δανάη" η κηδεία της σπουδαίας ηθοποιού πρόκειται να τελεστεί την ερχόμενη Πέμπτη 9 Μάϊου, ωστόσο δεν έχουν υπάρξει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα και το μέρος.

Από την πλευρά της, η Δανάη Μπάρκα ανέφερε: "Είναι μια εποχή, είναι μια ιστορία που δεν θα σβήσει. Οι ιστορίες γράφονται από τους ανθρώπους και μένουν πάντα εκεί. Νομίζω η κηδεία είναι την Πέμπτη. Συλλυπητήρια στους οικείους της και σε όλους μας.

Όλοι μέσα μας, όταν φεύγουν τέτοιοι ηθοποιοί, που στην ουσία δεν φεύγουν ποτέ, θρηνούμε κι εμείς ένα κομμάτι μας, μια εποχή που έχουμε μεγαλώσει, που έχουμε συνυπάρξει, που έχουμε αγαπήσει.

Η Άννα Παναγιωτοπούλου έχει χαράξει τη δική της ιστορία και θα την θυμόμαστε πάντα και θα την κρατάμε όλοι με τον τρόπο μας εδώ. Είναι μια ιστορία από μόνη της".