Η Νατάσα Θεοδωρίδου παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο "Η Ερωτική Νατάσα 2"

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η κορυφαία Eλληνίδα ερμηνεύτρια, παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Η Ερωτική Νατάσα 2», διαθέσιμο τώρα από την Heaven Music.

Η δική μας Νατάσα, πιο ερωτική από ποτέ, επιλέγει 16 αγαπημένα της τραγούδια και τα μεταφέρει στο σήμερα, δίνοντας μια νέα πνοή μέσα από την μοναδική της ερμηνεία!

Tο νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 16 αγαπημένα ζεϊμπέκικα που θα μας κρατήσουν συντροφιά! Τρία από αυτά - «Πριν Χαθεί Το Όνειρο Μας», «Λάθος Δρόμο Πήραμε Καρδιά», «Το Πουλί» - αποτελούν live εκδοχές.

Με την αισθαντική και ζεστή ερμηνεία της η Νατάσα Θεοδωρίδου μας ταξιδεύει, όπως μόνο εκείνη ξέρει, τραγουδώντας επιτυχίες που άφησαν εποχή όπως το «Έχω Και Εγώ Τα Δικά Μου», «Αισθηματίες», «Πες Μου Που Πουλάν Καρδιές» κ.α.

Κάθε τραγούδι συνοδεύεται από music video, σε σκηνοθεσία Steven Airth & Spiros Kapsilis, με την Νατάσα Θεοδωρίδου να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας!

Το νέο άλμπουμ της Νατάσας Θεοδωρίδου –«Η Ερωτική Νατάσα 2», κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Heaven Music ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο και σε φυσικό μορφή.

Απολαύστε ΕΔΩ όλα τα τραγούδια του άλμπουμ

Tracklist

Πριν Χαθεί Το Όνειρο Μας (Live) Έχω Και Εγώ Τα Δικά Μου Αισθηματίες Γύφτισσα Μέρα Καλύτερα Μαζί Σου Και Τρελός Πες Μου Που Πουλάν Καρδιές Λάθος Δρόμο Πήραμε Καρδιά (Live) Έψαξα Να Βρω Μια Ευκαιρία Ο Καλύτερος Άνθρωπος Του Χωρισμού Η Ώρα Ο Ταξιτζής Η Ζωή Μου Όλη Με Βρήκε Δύσκολη Στιγμή Βραδιάζει Η Μάνα Σου Δε Μ’ Αγαπάει Το Πουλί (Live)