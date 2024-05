Celebrity

Κάρμεν Ρουγγέρη για Πάνο Μιχαλόπουλο: "Όχι, δεν μιλάμε, ποτέ δεν θα σήκωνε το τηλέφωνο"

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό "Λοιπόν" και τον Ανδρέα Θεοδώρου η Κάρμεν Ρουγγέρη. Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σειρά "Η ώρα η καλή" και εξήγησε γιατί δεν έχει πια επαφές με τον Πάνο Μιχαλόπουλο.

Θα θέλατε ένα remake της σειράς "Η ώρα η καλή";

Η αλήθεια είναι πως όταν προβάλλεται σε επανάληψη, σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν ένα εξαιρετικό και ταιριαστό καστ. Ήταν και ο σεναριογράφος μας, ο Πάνος Αμαραντίδης, εξαιρετικός και λείπει η γραφή του από την τηλεόραση. Τον είχε μεγαλώσει η γιαγιά του και εμπνεύστηκε πολλά από εκείνη για το ρόλο μου. Θυμάμαι τους έλεγα ότι θέλω να μαγειρεύω κανονικά στις σκηνές. Να βγαίνει αληθινό.

Μιλάτε σήμερα με τον Πάνο Μιχαλόπουλο;

Όχι, δεν μιλάμε. Ο Πάνος ποτέ δεν θα σήκωνε το τηλέφωνο και από την ώρα που διαβάζω ότι θέλει να αποσυρθεί, δεν μπορώ να τον ενοχλήσω. Όταν συνεργαστήκαμε πάντως ήταν πολύ προσιτός και χαιρόταν πάρα πολύ για τα ωραία νούμερα που έκανε η σειρά. Ερχόταν χαρούμενος και με το που έμπαινε μέσα μάς έλεγε πώς πήγαμε σε τηλεθέαση.