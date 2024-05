Celebrity

Φελίσια Τσαλαπάτη: Επανασύνδεση με τον πατέρα του γιου της - Η αποκάλυψη μέσω Instagram

Ξανά μαζί με τον πατέρα του γιου της, Μιχάλη Αντιώτη φαίνεται πως είναι η Φελίσια Τσαλαπάτη, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες των τελευταίων μηνών.

Οι δυο τους πέρασαν μαζί το Πάσχα και μάλιστα ο Μιχάλης Αντιώτης το μεσημέρι της Τρίτης ανέβασε δύο κοινές φωτογραφίες με τη Φελίσια Τσαλαπάτη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

H ραδιοφωνική παραγωγός απαντώντας πριν λίγο καιρό στις φήμες επανασύνδεσης με τον πατέρα του γιου της, είχε πει: "Ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις. Δεν κάνω τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είμαι από τις γυναίκες που θα κάνω ξανά μια προσπάθεια, αλλά όχι λόγω του παιδιού. Λόγω του παιδιού σίγουρα βοηθάει λίγο περισσότερο. Είναι πολύ βολικό να έχεις σύντροφο τον πατέρα του παιδιού σου, αν αυτό με ρωτάς. Θα είναι εξαιρετικά ωραία περίπτωση".

Σε παλιότερη συνέντευξή της η Φελίσια Τσαλαπάτη είχε αποκαλύψει για τον χωρισμό της από τον Μιχάλη Αντιώτη: "Χωρίσαμε επίσημα τρεις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού μας και προφανώς είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Το παιδί όμως από μόνο του αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Σίγουρα το να μην είναι και οι δύο γονείς στο ίδιο σπίτι κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Κάπου είχα διαβάσει πως τα παιδιά χωρισμένων γονιών έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη να μην κάνουν κι αυτά μια διαλυμένη οικογένεια, που στο τέλος κάπως το προκαλούν. Για εμένα ήταν μεγάλο «εφόδιο» το γεγονός πως οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 5 χρόνων. Έχω δει μέσα από τον δικό τους χωρισμό όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Οι δικοί μου νόμιζαν πως θα με πλήγωνε το διαζύγιό τους, ενώ δεν συνέβη αυτό. Ένα παιδί δεν το ενδιαφέρει αν ο πατέρας του δίνει διατροφή ή αν κάποιος έχει προχωρήσει στη ζωή του. Αυτό που το ενδιαφέρει είναι να βλέπει τους γονείς τους ευτυχισμένους και υποστηρικτικούς ο ένας προς τον άλλο".

