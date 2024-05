Celebrity

Καμπούρη σε Δανάη Μπάρκα: "Πώς αντέδρασε ο Γιάννης Μπέζος όταν σας είδε να χορεύετε το Ζάρι;"

Τις γιορτινές ημέρες του Πάσχα πέρασε στο Πήλιο και συγκεκριμένα στο εξοχικό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου η Δανάη Μπάρκα. Εκεί μεταξύ άλλων, ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Γιάννης Μπέζος, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Θοδωρής Αθερίδης, η Σμαράγδα Καρύδη κ.α.

Την Τρίτη μέσα από το "Πάμε Δανάη" η παρουσιάστρια ρωτήθηκε από τη Δέσποινα Καμπούρη πώς αντέδρασε ο Γιάννης Μπέζος, βλέποντας την ίδια τη Βίκυ Σταυροπούλου και τη Σμαράγδα Καρύδη, να χορεύουν το "Ζάρι" της Μαρίνας Σάττι.

Με τη σειρά της η Δανάη Μπάρκα απάντησε: "Κάποια στιγμή, πριν το Ζάρι, ήρθε η μαμά μου και άρχισε να κάνει τα δικά της και εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα με τον Γιάννη Μπέζο. Λέγαμε πολύ σοβαρά θέματα, για το θέατρο, για το τι θα κάνει, αναλύαμε πράγματα… Μαγεμένη εγώ, όπως πάντα, από τον ίδιο.

Και έρχεται η μαμά μου, αρχίζει να κάνει σαν τη ζουρλή και της λέω “σεβάσου το ότι είναι ένας άνθρωπος που με έχει σκηνοθετήσει και θέλω να με σκηνοθετήσει ξανά, σε παρακαλώ, πήγαινε και χόρεψε στην άλλη γωνία”. Τι να κάνει, πήγε λίγο πιο ‘κει".