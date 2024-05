Celebrity

Δημήτρης Κόκοτας: Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του

Στην εντατική του νοσοκομείου "Γεννηματάς" συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Δημήτρης Κόκοτας, 40 περίπου ημέρες μετά την καρδιακή ανακοπή και το έμφραγμα που υπέστη.

Ο τραγουδιστής εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για τη ζωή του, ενώ το πρωί της Τρίτης του Πάσχα μέσα από την εκπομπή "Πρωινό Σου Σου" έγινε γνωστό πως οι γιατροί "πάγωσαν" τη μείωση της χορήγησης των φαρμάκων.

Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι σε σταθερή κατάσταση και εξακολουθεί να ανοιγοκλείνει μόνος του τα μάτια του και να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Παράλληλα ο τραγουδιστής αντιδρά στα ερεθίσματα, ενώ οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και θα ακολουθήσει ένας νέος κύκλος εξετάσεων.

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, κατά τη διάρκεια πρόβας για το show "Just The 2 Of Us" την Πέμπτη (28/03).