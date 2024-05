Celebrity

Ψυχοκόρες: Η Γιούλικα Σκαφιδά απαντά για το τέλος της "Μάγιας"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Γιούλικα Σκαφιδά παραχώρησε πρόσφατα μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Τv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Μεταξύ άλλων, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο της στις "Ψυχοκόρες" και το τέλος που θα έχει η Μάγια.

Πώς ήρθε στη ζωή σου ο ρόλος της Μάγιας;

Μου τηλεφώνησε ο σκηνοθέτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης, μου έστειλε να διαβάσω κάποιες σκηνές. Πήγα στο δοκιμαστικό κι έτσι ξεκίνησε το ταξίδι με αυτή την ηρωίδα. Είναι μία γυναίκα μοντέρνα, για την εποχή της, είναι μορφωμένη, ανήκει στην αστική τάξη, προέρχεται από οικογένεια πολιτικών και φιλοδοξεί και η ίδια να μπει στη Βουλή. Αποφασίζει λοιπόν να ασχοληθεί με προβλήματα που δεν την αφορούσαν. Παίρνει την ψυχοκόρη της, προσπαθεί να την κάνει πρότυπο, παλεύει για την ισότητα. Είναι ένας χαρακτήρας που, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, θα εξελιχθεί. Κάποιες φορές θα φανεί κακιά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Συνδέθηκες μαζί της; Είσαι κι εσύ μία γυναίκα που προασπίζει δικαιώματα, παλεύεις για την ισότητα.

Μου αρέσει αυτή η ηρωίδα. Θέλω να πιστεύω ότι έχω κι εγώ έναν δυναμισμό, ότι είμαι μία ήσυχη δύναμη, όπως κι εκείνη, θα ήθελα να παραδώσω έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που παρέλαβα, όπως κάνει και η Μάγια στις «Ψυχοκόρες».

Πώς θα τη δούμε να ξεδιπλώνεται;

Θα προχωρήσει με την ίδια δυναμική, θα πετύχει πολλά πράγματα, θα μπει στην πολιτική, αλλά θα έχει τίμημα στην προσωπική της ζωή, γεγονός που θα την ταράξει, θα μείνει πιστή στα πιστεύω της, θα έχει ένα καλό τέλος.

Τι σου λέει ο κόσμος;

Δεν κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης, καταλαβαίνω όμως αν μία σειρά έχει ανταπόκριση, από αυτά που μου λέει ο κόσμος στην καθημερινότητα. Φέτος, πάρα πολύς κόσμος με πλησιάσει και μου μιλά για τις «Ψυχοκόρες». Είναι κάτι που είχε να μου συμβεί πολλά χρόνια... Είναι μια χρονιά γεμάτη για μένα, εκτός από αυτή τη δουλειά βρέθηκα και στην «Παραλία» και στο «Milky Way». Είναι τρεις παραγωγές που με έκαναν να αισθανθώ δημιουργική, περίμενα να δω το τελικό αποτέλεσμα.