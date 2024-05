Celebrity

Ο Παύλος Χαϊκάλης για την Άννα Παναγιωτοπούλου: "Είχε μια τρέλα εσωτερική"

Στην κάμερα της εκπομπής, «Πρωινό Σου Σού», και στη δημοσιογράφο, Χαρά Μπουτσικάκη μίλησε ο Παύλος Χαϊκάλης ο οποίος μεταξύ άλλων αποχαιρέτησε την καλή του φίλη και συνάδελφο Άννα Παναγιωτοπούλου με λόγια καρδιάς!

«Είχε έναν άλλο τρόπο σκέψης, είχε μία τρέλα εσωτερική με έναν εσωτερικό ρυθμό δικό της και στη ζωή της και στη σκηνή που την έκανε να είναι τελείως ανατρεπτική. Είχε μια άλλη ποιότητα χαρακτήρα και άλλο τρόπο σκέψεις. Την Άννα Παναγιωτοπούλου μπορούσες να την αγαπήσεις πολύ εύκολα, μπορούσες να την παρεξηγήσεις αν δεν καταλάβαινες τις δομές της. H Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν ένας πολύ δίκαιος συνεργάτης, ζητούσε συγγνώμη αν έκανε λάθος, ήταν ένας πολύ ζεστός άνθρωπος», ανέφερε ο Παύλος Χαϊκάλης για την Άννα Παναγιωτοπούλου .

