Λευτέρης Πανταζής: "Στην καραντίνα γνώρισα την Κόνι, εκεί τσακωθήκαμε τα ξαναβρήκαμε"

Καλεσμένος στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 7/5 o Λευτέρης Πανταζής οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

«Η κόρη μου και ο γαμπρός μου ήρθαν και μείναμε μαζί στο σπίτι. Εκεί γνώρισα το παιδί μου, εκεί άρχισα να ζω το παιδί μου με τις συνήθειες του γιατί μεγάλωσε με τη μαμά του, εγώ όλο έλειπα. Η σχέση μας το Σαββατοκύριακο ήταν που πετούσε την τσάντα της και πήγαινε στους φίλους της. Εκεί γνώρισα το παιδί μου, εκεί τσακωθήκαμε, εκεί χορέψαμε μαζί, εκεί κλάψαμε, μου θύμωσε και τα ξαναβρήκαμε. Δίνω τα πάντα για αυτό το παιδί, σαν να χρώσταγα στον εαυτό μου να δώσω πράγματα που δεν μπορούσα να δώσω γιατί έλειπα συνέχεια», αποκάλυψε ο Λευτέρης Πανταζής.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε ο Λευτέρης Πανταζής για την σχέση με την κόρη του Κόνι Μεταξά: