Ιωάννα Μαλέσκου: "Με έχουν πει άνεργη και ότι ανεβάζω βίντεο από το γυμναστήριο"

Στην εκπομπή «Οδός Ζαρίφη» βρέθηκε καλεσμένη η Ιωάννα Μαλέσκου με αφορμή την τηλεοπτική της επιστροφή στην παρουσίαση του «Tv Queen».

Η παρουσιάστρια του Open μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε στα social media την εποχή που απείχε από την τηλεόραση.

«Με έχουν πει άνεργη και ότι αυτή δεν έχει δουλειά και ανεβάζει βίντεο από το γυμναστήριο. Κάτι ετερόκλητα πράγματα που από εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κενό από τα social media και όχι βγάζει ο καθένας τη δικιά του… χολή, έτσι το λέω εγώ. Είναι τόσο τοξικό… Από την άλλη, υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα σου πούνε καλοπροαίρετα “μπράβο βρε παιδί μου, που περνάς αυτή τη φάση, μεγαλώνεις το παιδί σου, που κάνεις και άλλα πράγματα”. Δεν μπορείς να τους έχεις ικανοποιημένους», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου.

