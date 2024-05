Celebrity

Eurovision 2024: Τι λένε τα στοιχήματα για την Silia Kapsis λίγες ώρες πριν τον Α’ Ημιτελικό;

H Silia Kapsis θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον αποψινό πρώτο ημιτελικό της Eurovision 2024.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Liar» και φέρει την υπογραφή του Έλληνα συνθέτη και παραγωγού, Δημήτρη Κοντόπουλου.

Στον αποψινό Α’ Ημιτελικό θα δούμε για πρώτη φορά τις τρεις από τις έξι χώρες που προκρίνονται κατευθείαν στον Μεγάλο Τελικό (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και την περσινή νικήτρια, Σουηδία) να ερμηνεύουν κι αυτές κανονικά τα κομμάτια τους, αν και δεν συμμετέχουν στο διαγωνιστικό μέρος του ημιτελικού, οπότε δεν μπορούν να ψηφιστούν.

H ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή από την αρχή της βραδιάς, σε αντίθεση με το συνηθισμένο δεκάλεπτο που είχε το κοινό στη διάθεσή του παλαιότερα για να στηρίξει τις αγαπημένες του συμμετοχές.

Λίγο πριν τις 23:30 οι δύο παρουσιάστριες θα κηρύξουν το τέλος της ψηφοφορίας και περίπου στις 00:00 θα έχουμε τα αποτελέσματα με τις 10 προκρινόμενες χώρες για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Τι λένε τα στοιχήματα για την Κύπρο λίγες ώρες πριν τον Α’ Ημιτελικό;

Η Κύπρος με την Silia Capsis έχει υποχωρήσει στην 8η θέση για την πρόκριση, η οποία θεωρείται αμφίρροπη και η μάχη για το χρυσό εισιτήριο του τελικού θα είναι μεγάλη.