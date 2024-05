TV

Παγιδευμένοι: Ένα μακάβριο εύρημα σε ένα κοσμηματοπωλείο σκορπίζει σε όλους τον τρόμο

Νέο επεισόδιο με ραγδαίες εξελίξεις έρχεται απόψε στις 22:30 στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι".

Τι θα δούμε απόψε στους «Παγιδευένους»;

Τρίτη 7 Μαΐου - Επεισόδιο 56

Μετά την απουσία του Σταύρου στην κηδεία του Γιώργου, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας υποψιάζονται ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει και προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης και ο Ανδρέας συνειδητοποιούν ότι το πτώμα που βρέθηκε στο νεκροταφείο είναι του Γκρεγκόρ, του άντρα που υποπτεύονται ότι σκότωσε τον Γιώργο.

Η Άννα προσπαθεί να στηρίξει την Αλεξάνδρα, όσο ο Δημήτρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πατέρα του Γκρεγκόρ, ο οποίος, μαθαίνοντας για τη δολοφονία του γιου του, τον απειλεί ανοιχτά.

Ταυτόχρονα με τις έρευνες που συνεχίζονται, η Άννα και ο Δημήτρης θα έρθουν και πάλι κοντά. Μία ελπίδα γεννιέται στο ζευγάρι για να είναι μαζί.

Ένα μακάβριο εύρημα σε ένα κοσμηματοπωλείο σκορπίζει σε όλους τον τρόμο σχετικά με την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται ο Σταύρος…

Παγιδευμένοι - Ηθοποιοί

Παγιδευμένοι - Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Παγιδευμένοι - Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί : Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

