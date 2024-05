Celebrity

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην αγκαλιά του Χρήστου Μάστορα στις πασχαλινές τους διακοπές (Φωτογραφία)

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πέρασαν μαζί το φετινό Πάσχα μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τις Άγιες ημέρες και ταξίδεψε εκτός Αθηνών όπως έκανε γνωστό μέσα από αναρτήσεις του στα social media.

Μάλιστα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δημοσίευσε ένα νέο στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου την βλέπουμε να ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της ευτυχισμένη και ήρεμη.

Πριν δύο μέρες και ο Χρήστος Μάστορας όμως κοινοποίησε μια φωτογραφία μαζί με την αγαπημένη του από το βράδυ της Ανάστασης όπου οι δυο τους έλαμπαν από ευτυχία!

Δείτε την φωτογραφία που δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στην αγκαλιά του Χρήστου Μάστορα: