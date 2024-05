Music News powered by Heaven

Χρήστος Χολίδης: Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο "Ασυγκράτητες Στιγμές"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Χρήστος Χολίδης εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Heaven Music και παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Ασυγκράτητες Στιγμές».

Ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής που έχει κατακτήσει την αγάπη και προτίμηση του κοινού με τις διαχρονικές του επιτυχίες, έρχεται να μας χαρίσει ακόμη μία!

Πρόκειται για μια μελωδική midtempo μπαλάντα, σε μουσική του μετρ στο είδος του Κυριάκο Παπαδόπουλο, ενώ τους στίχους υπογράφει η ταλαντούχα Μαίρη Περγάμαλη.

Ο Χρήστος Χολίδης με τη μοναδική χροιά του, μας τραγουδάει:

«Ήταν άλλη μία νύχτα μ’ ασυγκράτητες στιγμές,

μια νύχτα της ζωής μου, μα ταυτόχρονα πολλές.

Κι ήταν μόνο μια νύχτα μ’ασυγκράτητες στιγμές,

μα σε θέλω κι άλλες τόσες και πεθαίνω να με θες»

Παράλληλα, αυτόν τον καιρό ο Χρήστος Χολίδης συνεχίζει τις δυναμικές live εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα.

To νέο τραγούδι του Χρήστου Χολίδη - «Ασυγκράτητες Στιγμές» κυκλοφορεί από την Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.