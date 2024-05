Music News powered by Heaven

Αν ήξερες: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Νίκου Βέρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Ο Νίκος Βέρτης, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής και δημιουργός, έρχεται με νέο τραγούδι με τίτλο “Αν Ήξερες” και το σίγουρο είναι ότι θα το αγαπήσουμε από το πρώτο άκουσμα!

Το “Αν Ήξερες” πρόκειται για μία mid-tempo μπαλάντα, που φέρει την υπογραφή του Νίκου Βέρτη σε μουσική και στίχους.

"Αν ήξερες λίγο πόσο σ’ αγαπάω

Σε σκέφτομαι πάντα όπου και να πάω

Κι αν φοβηθείς πως μπορεί να αλλάξει κάτι

Και να πληγωθείς να μη φοβάσαι

Θα είμαι για σένα εδώ να το ξέρεις

Να το ξέρεις πάντα θα ‘μαι εδώ"

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, είναι έτοιμος να μας παρασύρει, με ακόμη μία μεγάλη επιτυχία και αυτή την άνοιξη!

Το “Αν Ήξερες” κυκλοφορεί με ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video, με την υπογραφή του Luydmil Illarionov – Liusi, στο οποίο βλέπουμε τον Νίκο Βέρτη πάνω σε ένα αεροπλάνο… και η συνέχεια… επί της οθόνης!

Το νέο single του Νίκου Βέρτη - "Αν Ήξερες", κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Super Theama και την Heaven Music.