Celebrity

Αγωνία για τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου: Τι κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση της ηθοποιού και πού βρίσκεται;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Αγωνία επικρατεί για την Δέσποινα Στυλιανοπούλου, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα "Espresso" η ηθοποιός εδώ και περίπου έναν μήνα δεν έχει δώσει σημεία ζωής στους επιστήθιους φίλους της, αλλά και σε γείτονές της.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νίκου Νικόλιζα, μάταια εκείνοι επανειλημμένως χτυπούν το κουδούνι του διαμερίσματός της σε κεντρικό δρόμο του Αμαρουσίου, προκειμένου να μάθουν νέα για την υγεία της.

«Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, αλλά το τηλέφωνό της εδώ και πολλές μέρες είναι κλειστό, ενώ στο σταθερό δεν απαντά», λέει ένας από τους ιδιοκτήτες διαμερίσματος της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Δέσποινα Στυλιανοπούλου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν αρχές Απριλίου όταν η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, μετά και την τελευταία επίσκεψη του Σπύρου Μπιμπίλα στο σπίτι της, σταμάτησε να απαντά στα τηλεφωνήματά του.

«Έχω ανησυχήσει πολύ για τη Δέσποινα, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου έλεγε πως έχει προβλήματα υγείας και ότι φοβάται πως δεν θα αντέξει», έλεγε πριν μέρες ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Που βρίσκεται η Δέσποινα Στυλιανοπούλου;

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας, η Δέσποινα Στυλιανοπούλου εδώ και περίπου έναν μήνα βρίσκεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από φίλους και γνωστούς. Η ίδια αποφεύγει κάθε είδους επικοινωνία, γι’ αυτό άλλωστε έχει το κινητό της τηλέφωνο κλειστό.

«Έχει προβλήματα υγείας και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με δύναμη αλλά και με ηρεμία», λέει στην εφημερίδα ένας από τους ανθρώπους που είναι κοντά της και επιβλέπει την κατάστασή της.

Σύμφωνα με έναν από τους ενοίκους της πολυκατοικίας της, η 92χρονη σήμερα Δέσποινα Στυλιανοπούλου πριν από λίγους μήνες είχε πέσει μέσα στο διαμέρισμά της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί σε νοσοκομείο προκειμένου να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

*Πηγή εξωτερικής φωτογραφίας: NDP