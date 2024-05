Celebrity

Στέλλα Πάσσαρη: Χώρισε η πρώην παίκτρια του "My Style Rocks" και κολλητή φίλη της Ιωάννας Τούνη - Η ανάρτηση στο Instagram

Την Στέλλα Πάσσαρη τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο "My Style Rocks" το 2020 και είχε ξεχωρίσει για το στυλ της.

Η κολλητή και συνεργάτιδα της Ιωάννας Τούνη είναι αρκετά ενεργή στα social media και μοιράζεται αρκετές στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πριν από μερικές ώρες, η Στέλλα Πάσσαρη πραγματοποίησε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και απάντησε σε διάφορες απορίες των followers της.

Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε, ήταν αν έχει χωρίσει από τον σύντροφό της.

Έτσι λοιπόν, η Στέλλα Πάσσαρη δε δίστασε να απαντήσει και αποκάλυψε πως έχει βάλει τέλος στη σχέση της εδώ και μερικούς μήνες.

Η ανάρτηση της Στέλλας Πάσσαρη για τον χωρισμό της

«Κατευθείαν στο ψητό. Ναι έχω χωρίσει εδώ και λίγους μήνες. Έγινε κάτι και δυστυχώς όσο και να προσπάθησα δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω. Εγώ απλά θα πω αυτό που έχω τατουάζ. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Είπαμε τον λόγο ίσως κάποτε τον μάθουμε», έγραψε η Στέλλα Πάσσαρη.

