Ελένη Μενεγάκη: Το κοστούμι της έχει girl boss vibes & το θέλεις... χτες

Αν εργάζεσαι σε γραφείο, ή αν γενικά σου αρέσει το πιο κλασσικό ντύσιμο, το κουστούμι που φορούσε πρόσφατα η Ελένη Μενεγάκη θα το λατρέψεις! Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια που μπορείς να έχεις στην γκαρνταρόμπα σου, ταιριάζει σε ξανθές αλλά και μελαχρινές και εννοείται ότι μπορείς να το φορέσεις είτε σαν σύνολο είτε και σε διαφορετικά σύνολα, δηλαδή χωριστά το παντελόνι από το σακάκι.

Η παρουσιάστρια, φόρεσε ένα υπέροχο λευκό κουστούμι, με ψηλόμεσο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή, το οποίο είχε κάθετες ρίγες που δείχνουν την σιλουέτα σου πιο ψηλή και αδύνατη, ενώ το συνδύασε με σακάκι σε παρόμοιο κόψιμο και ίδιο ακριβώς χρώμα.

Η Ελένη Μενεγάκη ολοκλήρωσε το σύνολο της με ένα κραγιόν σε ροζ χρώμα, ωστόσο εσύ μπορείς πολύ εύκολα να βάλεις και ένα κόκκινο και να πραγματοποιήσεις κάποια βραδινή εμφάνιση. Εννοείται φυσικά, ότι μπορείς να φορέσεις είτε ψηλά πέδιλα, είτε γόβες, είτε και μοκασίνια.

