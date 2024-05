Celebrity

Πάουλα Μπαντόσα: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά

Με ανάρτησή της στα social media η Πάουλα Μπαντόσα ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά την Κυριακή του Πάσχα, ενώ λίγο μετά την ανακοίνωση μίλησε στο tennis.com για την πορεία της στο τένις, αλλά και χωρισμό της από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

«Συναισθηματικά δεν ήταν εύκολες οι τελευταίες μέρες για μένα, αλλά είμαι δυνατός άνθρωπος και προσπαθώ να διαχειριστώ τα πράγματα όσο μπορώ», είπε αρχικά η Πάουλα Μπαντόσα και συνέχισε λέγοντας:

«Όταν ήμασταν καλά, η σχέση μας ήταν υπέροχη. Σε άλλες στιγμές, έχουμε τις καριέρες μας, τα δικά μας πράγματα και μερικές φορές είναι καλύτερα να χωρίζεις. Μου θυμίζει πολύ την ιστορία της Μαρία (Σαράποβα) και του Γκριγκόρ (Ντιμιτρόφ), που γνωρίζεις τον σωστό άνθρωπο, αλλά ίσως τη λάθος στιγμή. Είναι κάπως έτσι. Δεν είναι εύκολο που από την αρχή η σχέση ήταν τόσο δημόσια. Είναι σαν να πρέπει να την τελειώσεις με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε εξαιρετική σχέση μεταξύ μας. Είναι υπέροχος άνθρωπος και του εύχομαι τα καλύτερα. Ξέρω ότι ισχύει το ίδιο και για εκείνον. Έχω μεγάλη στήριξη από όλους, την οικογένειά μου, την ομάδα μου, τους φίλους μου. έχω στήριξη ακόμα και τη δική του ομάδα και οικογένεια. Όλοι μας στηρίζουν. Στην τελική, δεν συνέβη κάτι κακό, έτσι είναι η ζωή. Ξέρω ότι θα βλεπόμαστε στο tour και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο μέλλον», είπε η Πάουλα Μπαντόσα.