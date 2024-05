Celebrity

Κρυσταλλία: Χώρισε η τραγουδίστρια - "Θέλω να ζω μια αληθινή και υγιή σχέση"

Στην κάμερα της εκπομπής "Breakfast@star" και τη δημοσιογράφο Σοφία Μανουσακίδου μίλησε η Κρυσταλλία.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως χώρισε από τον σύζυγό της, Δημήτρη Πλατανιά.

Όσα είπε η Κρυσταλλία

«Έχω κρούση για το Booth, περιμένουμε την παραγωγή αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Η κάθε μία έχει τη δική της προσωπικότητα. Οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει, εγώ με ένα παιδί και δουλειά δεν προλαβαίνω, είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος, ωστόσο ναι μιλάμε, με άλλες περισσότερο, με άλλες λιγότερο», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

Για τον χωρισμό της, η Κρυσταλλία είπε: «Όταν κάτι αλλάζει, ή τελειώνει ή ξεκινάει κάτι άλλο, σίγουρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, γίνεται μόνο για καλό. Είμαι πολύ χαρούμενη και γι’ αυτήν την αλλαγή που έχει έρθει. Ανοίγει μια άλλη πόρτα και με πάει κάπου παρακάτω. Στο παιδί εννοείται ότι μιλήσαμε, από τις πρώτες μέρες. Όταν είμασταν σίγουροι ότι δεν συμπορευόμαστε σαν ζευγάρι, κάναμε συζήτηση για να μπει κι αυτός σε μια άλλη σελίδα. Είπαμε ότι σε αγαπάμε, σε λατρεύουμε, αλλά για να είμαστε χαρούμενοι θα είμαστε χωριστά. Είμαι χαρούμενη για την απόφαση που πήρα και θέλω να ζω στην αλήθεια, θέλω να ζω σε μια αληθινή σχέση, σε μια υγιή σχέση».

