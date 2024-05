Celebrity

Eurovision 2024: Θύελλα αντιδράσεων με την "μάγισσα" της Ιρλανδίας - Η συμμετοχή που συζητήθηκε

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει με την συμμετοχή που έστειλε η Ιρλανδία στην Eurovision 2024, η οποία παρόλα αυτά, φιγουράρει πολύ υψηλά στα στοιχήματα. Το Bambie Thug με το «Doomsday Blue» ανέβηκε στη σκηνή και προκάλεσε πανικό. Η καλλιτέχνιδα μεταμφιεσμένη σε μάγισσα, κάνει κινήσεις που μοιάζουν με τελετή live. Στο τέλος βγάζει ουρλιαχτά με το κοινό να παραληρεί! Οι φωτιές αλλά και η... πεντάλφα ολοκλήρωσαν το σκηνικό.

Μετά το τέλος του act, οι σχολιαστές της ΕΡΤ ο Θανάσης Αλευράς και ο Ζερόμ Καλούτα είπαν:

«Χριστέ και Παναγία τι λόγια είναι αυτά; Πάμε για ένα διαφημιστικό τριών λεπτών για να προσευχηθούμε. Ή ένα τρισάγιο ή ό,τι θέλει ο καθένας».

