Eurovision 2024: Οι πρώτες δηλώσεις της Silia Kapsis μετά την πρόκριση της Κύπρου στον τελικό

Η Κύπρος με τη Silia Kapsis κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου.

Η 17χρονη τραγουδίστρια χθες το βράδυ ερμήνευσε το κομμάτι της "Liar" και εντυπωσίασε.

Λίγη ώρα μετά την πρόκρισή της, η Silia Kapsis μίλησε στην κάμερα και δεν έκρυψε τη χαρά της.

Όσα είπε η Silia Kapsis

«Είμαι πολύ χαρούμενη και έχω πολλή ενέργεια. Έπαθα σοκ από τους ανθρώπους που φώναζαν και είχα λίγο άγχος. Είδα πριν την Ελένη Φουρέιρα και την Chanel και είπα πως θα πάω εγώ μετά; Τα κατάφερα και πέρασα πολύ ωραία στη σκηνή. Η Ελένη είναι Eurovision inspiration. Θέλω να διορθώσω λίγο το βλέμμα στην κάμερα. Ο στόχος μου είναι να σας κάνω περήφανους και την Κύπρο και την Ελλάδα και την Αυστραλία. Να αρέσει και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το Liar», δήλωσε η Silia Kapsis.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί από την εκπομπή "Super Κατερίνα".