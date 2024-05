Celebrity

Eurovision 2024: Ο Σουηδός Eric Saade εμφανίστηκε στο Α’ Ημιτελικό με παλαιστινιακό μαντήλι - Η αντίδραση της EBU

Ο Α’ Ημιτελικός της φετινής Eurovision που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 7 Μαΐου στο Μάλμε της Σουηδίας είχε πολλούς καλεσμένους.

Ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν στο opening act ήταν ο τραγουδιστής Eric Saade , ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τη Σουηδία στον διαγωνισμό το 2011 με το κομμάτι "Popular".

Ωστόσο, η εμφάνισή του προκάλεσε αίσθηση.

Συγκεκριμένα, ο Eric Saade ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα παλαιστινιακό μαντήλι στο χέρι, ως ένδειξη συμπαράστασης στον λαό της Παλαιστίνης. Να σημειωθεί, πως ο πατέρας του Eric Saade είναι Παλαιστίνιος.

Η απάντηση της EBU για την εμφάνιση του Eric Saade

Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision στο Instagram δεν δημοσίευσε την εμφάνιση του τραγουδιστή σε αντίθεση με τους υπόλοιπους guests.

Η απάντηση της EBU για το ζήτημα που προέκυψε με τον Eric Saade ήταν η εξής: «Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή. Όλοι οι ερμηνευτές γνωρίζουν τους κανόνες του Διαγωνισμού και λυπούμαστε που ο Eric Saade επέλεξε να συμβιβάσει τη μη πολιτική φύση της εκδήλωσης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το συζητήσουμε μαζί σας μετά τη ζωντανή μετάδοση, εάν χρειαστεί».

