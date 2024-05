Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: "Σήμερα έχω τη σοβαρότερη πρόβλεψη που μπορεί να κάνει κανείς"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Οι προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα

"Σήμερα έχω τη σοβαρότερη πρόβλεψη που μπορεί να κάνει κανείς. Νέα Σελήνη στον Ταύρο μαζί με Δία και Ουρανό. Αυτό γίνεται πολύ σπάνια. Ο Ταύρος είναι ζώδιο της γης και σταθερό. Η νέα Σελήνη μιλάει για νέα ξεκινήματα τα οποία είναι σημαντικά και θα κρατήσουν μέχρι την Πανσέληνο. Όμως, το γεγονός ότι συμμετέχει ο Ουρανός στο απρόβλεπτο, δεν μπορώ να πω αν είναι αρνητικά ή θετικά, μαζί με το Δία που είναι η επέκταση, σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τέλος του μήνα, θα έχουμε απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι σημαντικά. Για πολλούς θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, για πολλούς όχι βέβαια. Άρα λοιπόν προσοχή... Και η Αφροδίτη είναι στον Ταύρο, πολύς έρωτας αυτή την εποχή" είπε μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα.

Δείτε το ακόλουθο βίντεο με τα Ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα, αναλυτικά: