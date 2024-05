Celebrity

Εurovision 2024: Έτσι θα βγει στη σκηνή η Έλενα Παπαρίζου! Πάρτε μία γεύση από την πρόβα της & το Number One

Η Έλενα Παπαρίζου βρίσκεται στη Σουηδία καθώς θα εμφανιστεί στον β’ ημιτελικό της Eurovision, ο οποίος θα γίνει την Πέμπτη 9 Μαΐου.

Η τραγουδίστρια, που έχει φέρει τη μοναδική νίκη της χώρας μας στον διαγωνισμό τραγουδιού, θα ανέβει στην σκηνή μαζί με τη Sertab Erener και τη Charlotte Perrelli.

Πριν λίγη ώρα η Έλενα Παπαρίζου έκανε την πρώτη dress rehearsal της και ήταν όπως θα δείτε στο ακόλουθο βίντεο του λογαριασμό στο Instagram ogae greece εκθαμβωτική!

Πάρτε μία γεύση από την πρόβα της της Έλενας Παπαρίζου: