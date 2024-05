Celebrity

Στέφανος Κασσελάκης & Τάιλερ Μακμπέθ: Δείτε πρώτη φορά το προσκλητήριο του γάμου τους

Στις 28 Αυγούστου στα Χανιά παντρεύεται ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ Μακμπέθ.

«Θα έχουμε γάμο. Προχωρούν οι προετοιμασίες. Θα γίνει στην Κρήτη στην ιδιαίτερή μου πατρίδα. Θα γίνει σε στενό κύκλο. Και οι δύο έχουμε κουραστεί από την έλλειψη της ιδιωτικότητας. Σίγουρα ο Τάιλερ, ο οποίος τώρα μαθαίνει τα ελληνικά και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς λέγεται όταν περπατάει. Γνωρίζουμε ότι αυτό που κάνουμε αποδίδει και έχει έναν ιερό σκοπό. Είμαι 36 ετών και έχω ζήσει 6 μήνες μια πορεία με μεγάλες συγκινήσεις. Όταν όμως έχεις γιαγιάδες και παππούδες που κλαίνε πάνω σου, όταν έχεις πάει στην Καρδίτσα και έχεις δει σπίτια με 2 μέτρα λάσπη, άνθρωποι να έχουν χάσει το βιός του και να μην έχουν μια χείρα βοηθείας… Είμαστε αυθεντικοί, δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να μας ελέγχει...Μπορούμε να φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα στον κόσμο; Αυτό είναι το σημαντικό. Και τότε χαλάλι οι κάμερες» είχε πει ο Στέφανος Κασσελάκης για το γάμο του με τον Τάιλερ στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».

Η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, «Live News», πρόβαλε το προσκλητήριο του γάμου τους το οποίο είναι όπως θα δείτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Είναι απλό, σε μπεζ αποχρώσεις και όπως βλέπουμε η γαμήλια τελετή θα γίνει στο χωριό Σκινές, από εκεί που κατάγεται ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, όπως παρατηρούμε στο προσκλητήριο το γλέντι θα κρατήσει για 4 μέρες από τις 28 μέχρι τις 31 Αυγούστου.

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που προσκαλούμε όλους εσάς σε ένα από τα πιο αγαπημένα μας μέρη για να γιορτάσουμε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα!» λέει η πρόσκληση.