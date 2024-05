Celebrity

Βασιλιάς Κάρολος: Η απάντηση του πρίγκιπα Χάρι μετά την άρνηση να τον δει από κοντά

Ο Βασιλιάς Κάρολος αρνήθηκε να συναντήσει τον γιο του, Χάρι στο Λονδίνο επικαλούμενος φορτωμένο πρόγραμμα.

Ο Δούκας του Σάσεξ πέταξε χθες στο Λονδίνο από την Καλιφόρνια για την 10η επέτειο των Αγώνων Invictus, ωστόσο λόγω του πολυάσχολου προγράμματος του βασιλιά δεν μπόρεσε να συναντήσει τον πατέρα του.

Ο πρίγκιπας Χάρι, κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, δεν θα δει ούτε τον αδερφό του Γουίλιαμ καθώς είναι προγραμματισμένο να λείπει τις επόμενες μέρες ενώ η Κέιτ Μίντλετον, που υποβάλλεται σε προληπτική θεραπεία για τον καρκίνο, θα δει τον Χάρι υπό έναν όρο, κι αυτός είναι αν της το ζητήσει ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος, κάτι βέβαια που δεν αναμένται να γίνει.

Έτσι, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι έδωσε απάντηση σχετικά με την άρνηση του βασιλιά Καρόλου να τον δει από κοντά!

«Σε απάντηση των πολλών ερωτήσεων και των συνεχιζόμενων εικασιών σχετικά με το αν ο δούκας θα συναντηθεί με τον πατέρα του κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, αυτό, δυστυχώς, δεν θα είναι δυνατό λόγω του πλήρους προγράμματος της Αυτού Μεγαλειότητας. Ο δούκας έχει βέβαια κατανόηση για το ημερολόγιο των υποχρεώσεων του πατέρα του και τις διάφορες άλλες προτεραιότητες του και ελπίζει να τον δει σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του πρίγκιπα Χάρι.