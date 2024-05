Celebrity

Ελεονώρα Μελέτη για "Mega Καλημέρα": "Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι απολύθηκαν - Αν έσκιζε σε τηλεθέαση δεν θα κοβόταν"

Η Ελεονώρα Μελέτη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή, "Καλύτερα Αργά" την Τετάρτη (08/05) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος του "Mega Καλήμέρα".

"Την τελευταία εκπομπή την ευχαριστήθηκα παρά τις δυσκολίες της. Όσοι κάνουμε τηλεόραση δεν παίρνουμε ικανοποίηση μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά και από τις συνεργασίες. Η εκπομπή τελείωσε νωρίτερα και ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι απολύθηκαν. Σαφώς έκανα κάτι για αυτό από την πρώτη στιγμή.

Θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι οι παρουσιαστές, μέχρι ένα σημείο μπορούν να κάνουν πράγματα, δεν αποφασίζουν για τον σταθμό. Δεν είναι δικής μου υπαιτιότητας ότι ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Και το ότι ολοκληρώθηκε η εκπομπή νωρίτερα, οδήγησε στο να μου γίνει η πρόταση για την πολιτική.

Αν εγώ ήθελα να κατέβω υποψήφια στην Ευρωβουλή και η εκπομπή δεν είχε ολοκληρωθεί, θα συνέχιζε με αντικατάσταση. Ενημερώθηκα μαζί με τους υπόλοιπους και δεν ήταν σίγουρα δικής μου υπαιτιότητας. Το ίδιο έγινε και πέρυσι με άλλο μοντέλο. Φέτος αποφασίστηκε - δεν έχω δύναμη και επιρροή στις αποφάσεις που παίρνουν πιο ψηλά - να γίνει αυτό κι αυτό. Κακά τα ψέματα, αν η εκπομπή έσκιζε σε τηλεθέαση, δεν θα κοβόταν. Και αυτό συνέβαλε στη λήψη της απόφασης, δεν σχετίζεται όμως με ότι εγώ κατέβηκα στην ευρωβουλή.

Όταν ανακοινώθηκε η διακοπή της εκπομπής, έκανα τις κινήσεις που όφειλα να κάνω. Είτε να απορροφηθούν οι συνάδελφοι από άλλες εκπομπές ή να πληρωθούν το κάτι παραπάνω μέχρι να βρουν δουλειά. Ήρθα σε επαφή και με πολλούς άλλους τηλεοπτικούς παράγοντες και ζήτησα να βοηθηθούν τα παιδιά που έμειναν χωρίς δουλειά. Κάποια ξέρω πως έχουν ήδη αποκατασταθεί και κάποια ξέρω πως είναι σε αναμονή ραντεβού" τόνισε η Ελεονώρα Μελέτη.