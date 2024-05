Celebrity

Δόμνα Μιχαηλίδου: "Θυμάμαι που ήμουν μικρή και πηγαίναμε σε διάφορα μέρη με τη μητέρα μου και έλεγαν..."

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου βρέθηκε καλεσμένη την Τετάρτη (08/05) στην εκπομπή "EQ" και μεταξύ άλλων, μίλησε στην Έλενα Παπαβασιλείου για τα παιδικά της χρόνια και την οικογένειά της.

"Είμαι μοναχοπαίδι, οπότε είχα πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχαν τα μοναχοπαίδια. Πολλή ευθύνη, πολλή προσδοκία και ήμουν πολύ συνεπές παιδί στο σχολείο.

Όλοι σου λένε ότι "είσαι μοναχοπαίδι άρα τα έχεις όλα δικά σου". Ναι, αλλά έχω και την προσδοκία πάνω μου! Θυμάμαι που ήμουν μικρή και πηγαίναμε σε διάφορα μέρη με τη μητέρα μου και έλεγαν “τι ωραίο κοριτσάκι”. Και έλεγε η μητέρα μου “δεν είναι ωραίο κοριτσάκι. Είναι καλή μαθήτρια, καλή αθλήτρια και καλό παιδί”. Και εγώ ήθελα να κρυφτώ έτσι όπως τα έλεγε η μητέρα μου.

Η μητέρα μου είναι στον αντίποδα, η μεγάλη από τις τρεις αδελφές, οπότε ήξερε τι θα σε πάει μπροστά, τι είναι η ευθύνη", είπε αρχικά η Δόμνα Μιχαηλίδου.