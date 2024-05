Celebrity

Eurovision 2024: Η Ελένη Φουρέιρα απαντά για τη στιγμή που παραπάτησε κατεβαίνοντας από τη σκηνή

Η Ελένη Φουρέιρα "άνοιξε" τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας τραγουδώντας το "Fuego" και όλο το στάδιο την αποθέωσε.

Το απόγευμα της Τετάρτης (08/05) η Ελένη Φουρέιρα επέστρεψε στην Ελλάδα και δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία της στην πρώτη βραδιά του μουσικού διαγωνισμού.

H τραγουδίστρια ευχήθηκε τα καλύτερα για τη Μαρίνα Σάττι και τη Silia Kapsis, ενώ απάντησε και για το βίντεο που την είδαμε να παραπατάει, κατεβαίνοντας από τη σκηνή της Eurovision.

"Αυτό που παραπάτησα ήταν στην πρόβα" αρκέστηκε να πει η Ελένη Φουρέιρα, που δήλωσε ανοιχτή να ξαναπάει στη Eurovision, ωστόσο μόνο με το κατάλληλο τραγούδι.

Θυμίζουμε πως αυτή ήταν η τρίτη φορά που η Ελένη Φουρέιρα ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision. Εκτός από τη διαγωνιστική συμμετοχή της το 2018, το 2019, στο Ισραήλ η Ελένη Φουρέιρα συμμετείχε σε act με τίτλο "οι θρύλοι της Eurovision", παρουσιάζοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο το "Dancing Lasha Tumbai", με το οποίο η Verka Serduchka εκπροσώπησε την Ουκρανία το 2007.