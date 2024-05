Celebrity

Ελεονώρα Μελέτη: "Έχω υπάρξει τόσο καλοπληρωμένη που να μη θεωρείται κίνητρο η αμοιβή του Ευρωβουλευτή"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

-

Η Ελεονώρα Μελέτη φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (08/05) στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" του Action24, όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για την επιλογή της να κατέβει στην πολιτική.

Η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε μάλιστα πως ο μισθός που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές, δεν ήταν ο λόγος που είπε το "ναι" στην πρόταση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

"Να μιλήσουμε για ανθρώπους της τηλεόρασης που μπορεί να έχουν καθημερινές εκπομπές και ταυτόχρονα εμπορικές συνεργασίες που να τρέχουν και στην τηλεόραση και στο Instagram; Έχω υπάρξει τόσο καλοπληρωμένη που να μη θεωρείται κίνητρο η αμοιβή του Ευρωβουλευτή. Μη σου πω ότι θα μπω και μέσα. Έχω αρχίσει με κάτι μικρούς προϋπολογισμούς και βλέπω ότι μπορεί να μπω και μέσα. Δε ξοδεύω καθόλου χρήματα για την προεκλογική μου καμπάνια, τίποτα" είπε η Ελεονώρα Μελέτη.